Segui la Serie A anche in vacanza: ecco i dieci consigli di Dazn

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

C’è attesa per l’inizio di questo campionato. I tifosi non vedono l’ora di poter tornare a seguire dallo stadio e da casa la loro squadra del cuore. La Serie A prenderà il via nel weekend che precede Ferragosto, con le prime gare in programma il 13, un avvio insolito ma necessario in vista della lunga sosta per il Mondiale in Qatar. Sarà dura per i supporter e gli appassionati di calcio riuscire a far coniugare l’inizio della stagione con le vacanze, ma forse potrebbe non essere poi così difficile. Così come riporta Calcio e Finanza, Dazn ha pensato a tutto. La piattaforma streaming si è messa a completa disposizione degli utenti per cercare di supportarli in qualsiasi occasione, questo quanto si legge nella nota: “Per qualsiasi informazione ‘pre-partenza’, ricordati che è già attivo il nuovo servizio clienti DAZN. Potrai richiedere assistenza a un operatore chiamando il numero telefonico +39 02 8295 8308 attivo durante la settimana dal lunedì al venerdì dalle ore 14:00 alle 23:00 e nei weekend dalle ore 12:00 alle 23:00 o utilizzando il canale WhatsApp al numero +39 3406473487 disponibile dal lunedì alla domenica dalle ore 8:00 alle ore 23:00. Sul sito web dazn.com puoi consultare la pagina “Guida” che faciliterà ulteriormente il reperimento delle informazioni e potrai ricevere assistenza attraverso l’opzione “Chatta con noi” dalla pagina “Guida”, il canale Twitter @DAZN_HELP_ITA e l’indirizzo email help@dazn.com”

Ma non è tutto, Dazn ha voluto dare anche dieci consigli per consentire agli utenti di poter seguire le gare ovunque essi si trovino, anche all’estero:

- AGGIORNA FREQUENTEMENTE L’APP DAZN E I SISTEMI OPERATIVI DEI DISPOSITIVI

- VERIFICA LA VELOCITÀ DELLA TUA CONNESSIONE

- CONTROLLANE LA TIPOLOGIA

- SE UTILIZZI I WIFI PUBBLICI RICORDATI CHE… “la banda a disposizione potrebbe essere più limitata”

- ANCHE A CASA, FAI ATTENZIONE AL NUMERO DI DISPOSITIVI COLLEGATI ALLA STESSA RETE

- E SOPRATTUTTO A DOVE LI POSIZIONI, RISPETTO AL ROUTER WI-FI

- SE PUOI COLLEGA IL CAVO ETHERNET ALLA SMART TV

- COLLEGATI CON UN PO’ DI ANTICIPO ALL’APP (E RICORDATI DI CHIUDERLA!)

- CONTROLLA IL TUO METODO DI PAGAMENTO

- DAZN ALL’ESTERO… “Grazie alla portabilità transfrontaliera che ti verrà attivata in automatico esclusivamente se hai inserito un metodo di pagamento in fase di registrazione al servizio, potrai continuare ad accedere ai contenuti in live streaming del tuo paese, purché tu rimanga all’interno dell’Unione Europea. Se invece andrai in vacanza fuori dall’UE, ma comunque in un paese in cui DAZN è presente, potrai vedere i contenuti disponibili di quel paese”