Sensini: "Alla Lazio un periodo meraviglioso. Salas? Un gran goleador"

In una lunga intervista rilasciata a La Tercera, Nestor Sensini ha ripercorso la sua carriera, esprimendosi anche sulla stagione trascorsa in biancoceleste. L'attuale allenatore del Everton de Viña del Mar, in particolare, ha ricordato lo scudetto vinto con la Lazio di Eriksson e il rapporto con Marcelo Salas: "È una bella persona e un grande realizzatore. Abbiamo vissuto un periodio meraviglioso alla Lazio. Se avrebbe potuto arrivare più lontano senza l'infortunio alla Juventus? Sì, ma non possiamo dire che non abbia fatto nulla. Sicuramente l'infortunio ha influito sulla sua carriera, ma è stato un grande giocatore. È uno di quegli attaccanti che non si innervosivano mai".

