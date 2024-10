Serbia, Milinkovic ha perso il posto: i convocati di Stojkovic

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il ct Stojkovic, con largo anticipo, ha diramato la lista dei convocati per le prossime gare di Nations League che si disputeranno a novembre e vedranno la Serbia impegnata contro Svizzera e Danimarca. Nell'elenco non figura, ancora una volta, il nome di Sergej Milinkovic Savic. L'ex centrocampista della Lazio aveva rinunciato alla selezione in occasione della sosta di ottobre per motivi fisici, come aveva affermato il commissario tecnico annunciando che sarebbe rientrato per questa occasione. Così non è stato e la decisione di Stojkovic ha alimentato il dubbio, sorto già in precedenza e riportato anche dai media locali, che ci siano dei dissapori nei confronti del giocatore dell'Al-Hilal. A sostegno di questa tesi anche l'esclusione del fratello Vanja, portiere del Torino.

Portieri: Predrag RAJKOVIĆ (Al Ittihad), Đorđe PETROVIĆ (Strasburgo), Veljko ILIĆ (TSC), Aleksandar JOVANOVIĆ (Partizan).

Difensori: Nikola MILENKOVIĆ (Nottingham Forest), Strahinja PAVLOVIĆ (Milan), Srđan BABIĆ (Spartak Mosca), Jan Karlo SIMIĆ (Anderlecht), Strahinja ERAKOVIĆ (Zenit), Miloš VELJKOVIĆ (Werder), Nemanja STOJIĆ (Maccabi TA), Aleksa TERZIĆ (RB Salisburgo).

Centrocampisti: Kosta NEDELJKOVIĆ (Aston Villa), Ivan ILIĆ (Torino), Marko GRUJIĆ (Porto), Nemanja MAKSIMOVIĆ (Panathinaikos), Saša ZDJELAR (CSKA Mosca), Lazar SANARDŽIĆ (Atalanta), Andrija ŽIVKOVIĆ (PAOK), Veljko BIRMANČEVIĆ (Sparta Praga), Andrija MAKSIMOVIĆ (Stella Rossa), Filip MLADENOVIĆ (Panathianikos), Nemanja GUDELJ (Siviglia), Mirko TOPIĆ (Famalicao)

Attaccanti: Aleksandar MITROVIĆ (Al Hilal), Luka JOVIĆ (Milan) Mihailo IVANOVIĆ (Milwall), Mihajlo CVETKOVIĆ (Čukarički), Dušan VLAHOVIĆ (Juventus).

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE