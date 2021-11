Serbia, Milinkovic vola ai Mondiali ed esulta: "Missione compiuta" - FOTO

Un gol allo scadere per riempire l'animo di gioia di Milinkovic-Savic. La Serbia vola ai Mondiali in Qatar del 2022 battendo il Portogallo di Cristiano Ronaldo per 2-1 all'ultimo. Seppur rimasto a secco contro i lusitani, il Sergente è stato imprescindibile nella fase pre qualficazione. Cinque gol messi a segno con la Nazionale serba. Dopo il triplice fischio, come di consueto dopo una vittoria, la mezz'ala della Lazio si è diretto negli spogliatoi ed è da lì che sono partite le danze. Spumante, abbracci, cori ed esultanza: lo stadio trema. A riportarlo è stato lo stesso Milinkovic tramite un video postato sul proprio account Instagram scrivendo: "Missione compiuta", adesso il Sergente può continuare a sognare.