Serie A, al via i ritiri: oggi tocca a Benevento e Verona

È già partito il countdown per la nuova stagione. La Serie A riprende il 19 settembre, esattamente tra 33 giorni. I vari club di Serie A si preparano per ricominciare le attività e prepararsi al prossimo campionato. Il coronavirus ha scombussolato l’estate di tutte le squadre italiane. La Lazio ha deciso di riprendere gli allenamenti giovedì (in contemporanea con Crotone e Udinese) per poi partire alla volta di Auronzo di Cadore. La squadra che si incontrerà per prima è la neopromossa Benevento. Gli uomini di Inzaghi saranno, inoltre, gli unici a svolgere la preparazione all’estero: a Seefeld, in Austria. Con i campani, tornerà sul campo anche il Verona di Juric nei pressi di Bolzano. Il Covid 19 ha fermato anche i vari tornei in America. La Juventus e il Milan ricominciano il 24 agosto insieme a Sassuolo e Bologna. Domani sarà la volta del Cagliari che rimarrà in Sardegna. Mercoledì tocca al nuovo Torino di Giampaolo che si riunirà a Biella. Tra 22 e 23 agosto ripartono anche Fiorentina, Napoli e Parma. L’Atalanta, da poco eliminata dalla Champions League, si è data appuntamento a fine mese, il 31 agosto. Chi ancora non ha stilato il programma è l’Inter che deve ancora concludere la sua stagione. I nerazzurri sono impegnati oggi nella semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Dubbi anche per la terza neopromossa dalla Serie B. Giovedì si gioca il ritorno della finale tra Spezia e Frosinone. Chi passa avrà un solo mese per preparare il prossimo campionato.

