Serie A, altro scivolone della Roma: il Bologna espugna l'Olimpico

Roma - Bologna apre la 23esima giornata di Serie A. Non mancano emozioni e sorprese durante tutto l'arco dei 90 minuti. Al quarto d'ora è subito la squadra ospite a passare in vantaggio: cross di Barrow, sbuca da dietro Orsolini che insacca con facilità. Il Bologna continua a giocare con intraprendenza, ma al 22' arriva l'autogol sfortunato: Kolarov mette dentro, Denswil devia in porta. Non c'è però tempo per riprendere fiato, soprattutto in casa Roma. Dopo 6 minuti ripassa in vantaggio la compagine di Mihajlovic con un Barrow scatenato, che punta Santon e lascia partire un destro a giro diretto sotto la traversa. Nella ripresa è ancora il Bologna a imporre il ritmo, e al 51' gli emiliani calano il tris: Barrow indiavolato, Mancini superato e Lopez battuto. Il Bologna non cala i ritmi, ma la Roma accorcia le distanze al 72' con Mkhitaryan che insacca la sfera di testa su cross di Bruno Peres. Poi, a 10 minuti dalla fine i giallorossi si ritrovano con un uomo in meno, perchè Cristante entra con il piede a martello su Orsolini rimediando un rosso diretto. La compagine di Fonseca prova a riagguantare il risultato fino alla fine, ma il Bologna fa muro e al triplice fischio può festeggiare. Dopo il poker del Sassuolo, la Roma subisce il tris della compagine di Mihajlovic.

