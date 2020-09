Serie A, approvato dal Senato l'emendamento salvastadi

Si sa che gli impianti italiani sono quasi tutti obsoleti e molte società si sono già mosse per poter costruire il proprio stadio di proprietà di ultima generazione con tutti i confort per i propri tifosi. Questa scelta comporta l'abbandono dei vecchi stadi perchè rinnovarli non è conveniente per i club. Con il Decreto Semplificazioni (che diventerà legge entro la fine del mese dopo l'approvazione alle Camere), il tutto prenderà una piega diversa.

EMENDAMENTO SALVASTADI - All'interno del Decreto, è presente l'emendamento salvastadi che è stato approvato nella notte da una Commissione preposta in Senato. Ciò servirà a cambiare i criteri secondo i quali verranno giudicati i progetti relativi alle modifiche di impianti già esistenti. Con questa modifica si valuteranno prima criteri funzionali ed economici rispetto a quelli artistici e paesaggistici. Che Lotito, con questa nuova modifica, ripensi allo Stadio Flaminio? Questa via non è da escludere.

