Serie A, apre Torino-Roma: quando e dove vedere la partita

Ultimo giro, ultima corsa. La Serie A 21-22 è pronta salutare, siamo arrivati all'ultima giornata. Ci sono ancora verdetti da decretare, dalla zona retrocessione allo scudetto, passando per la zona Europa. Ad aprire la 38esima sarà Torino-Roma, match in programma oggi alle 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino. La partita sarà trasmessa in esclusiva su Dazn.

