Lazio, "Pazzi, selvaggi e sentimentali": il racconto della banda di Maestrelli

TUTTOmercatoWEB.com

Iniziativa bella e nostalgica quella che si terrà nella giornata di oggi, 20 maggio, in piazza Monteleone di Spoleto (Collina Fleming). Come riportato dalla consueta rassegna stampa di Radiosei alle 17.00 al caffè Fiocchetti Guy Chappaventi con l'aiuto di personaggi come Giancarlo Oddi e Sergio Petrelli racconteranno la Lazio del '74. Quella banda capitanata da Tomaso Maestrelli che portò a Roma il primo scudetto della storia biancoceleste.

Il racconto è stato intitolato “Pazzi, selvaggi e sentimentali”, tre aggettivi che ricalcano a pennello quella squadra. Il luogo poi è uno di quei simboli indimenticabili: il caffè Fiochetti era infatti il bar frequentato abitualmente da Giorgio Chinaglia e dove fu scattata la famosa foto di Long John con il giornale sotto la scritta Laziali Bastardi.