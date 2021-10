Serie A, avanti con la settima giornata: il programma del weekend

Dopo un derby vinto all'ultimo a Torino, oggi si chiuderà invece la settima giornata di Serie A. Dodici squadre in campo con un big match in chiusura. I primi a scendere in campo saranno i giocatori di Bologna e Lazio. Mentre la domenica calcistica terminerà con Atalanta - Milan, in programma questa sera alle 20.45. Dopo è prevista una pausa di due settimane per poi riprendere con l'ottava giornata a partire da sabato 16 ottobre. Di seguito tutti gli orari e i match odierni:

Domenica 3 ottobre

Bologna - Lazio, ore 12:30

Sampdoria - Udinese, ore 15:00

Verona - Spezia, ore 15:00

Fiorentina - Napoli, ore 18:00

Roma - Empoli, ore 18:00

Atalanta - Milan, ore 20:45

