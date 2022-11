Serie A, classifica a confronto: bene il Napoli, Lazio e Salernitana on fire

Manca solo una gara al termine di questa prima parte di campionato che si fermerà causa Mondiale. Tra qualche conferma e molte sorprese il dato migliore che emerge dal confronto, riportato da tuttomercatoweb.com, dopo le prime 14 giornate di questa e la passata stagione è sicuramente quello del Napoli, che ha 3 punti in più rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto della Lazio che con la Salernitana ha ben 9 punti in più dello scorso anno. Male il Milan e Inter che hanno rispettivamente due e quattro punti in meno.

LA CLASSIFICA

Napoli 38 punti (+3 rispetto alla Serie A 2021/22 dopo 14 giornate)

Lazio 30 (+9)

Milan 30 (-2)

Juventus 28 (+7)

Inter 27 (-4)

Atalanta 27 (-1)

Roma 26 (+1)

Udinese 24 (+9)

Torino 20 (+3)

Fiorentina 19 (-2)

Salernitana 17 (+9)

Sassuolo 16 (-2)

Bologna 16 (-5)

Empoli 14 (-5)

Monza 13 (in Serie B)

Lecce 12 (in Serie B)

Spezia 10 (-1)

Cremonese 7 (in Serie B)

Sampdoria 6 (-9)

Hellas Verona 5 (-14)