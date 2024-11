Serie A, classifiche a confronto: malissimo la Roma, Lazio da record

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Classifiche a confronto dopo dodici giornate di Serie A. Il più otto fatto segnare dalla Lazio grazie alla vittoria di ieri con il Monza è il picco più alto dopo quasi un terzo di campionato. Chi però sta andando molto peggio sono proprio i brianzoli: un anno fa erano orientati verso le posizioni d'Europa, con diciassette punti, mentre ora ne hanno solo otto, meno nove rispetto appunto a una stagione fa.

Nel mezzo ci sono Fiorentina, Atalanta, Udinese ed Empoli, che hanno migliorato decisamente il proprio score con cinque punti. Viola e nerazzurri sono le sorprese di questo inizio di stagione - con la Lazio, appunto - e i balbettii delle big sembrano potere aprire il vaso di Pandora e sperare di arrivare fino in fondo. Serve comunque una media di (almeno) due punti a partita, perché probabilmente lo Scudetto si vincerà intorno agli 85 punti. Male sia l'Inter, con -6, ma anche la Juventus che ha perso 5 punti per strada come il Milan (che però ha una partita in meno). Male anche Lecce e, ovviamente, Roma.

Di seguito il dato delle 20 squadre di Serie A:

Napoli 26 (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 10 giornate)

Inter 25 (-6)

Atalanta 25 (+5)

Fiorentina 25 (+5)

Lazio 25 (+8)

Juventus 24 (-5)

*Milan 18 (-5)

*Bologna 18 (=)

Udinese 16 (+5)

Empoli 15 (+5)

Torino 14 (-2)

Roma 13 (-5)

Parma 12 (in Serie B)

Hellas Verona 12 (+4)

Como 10 (in Serie B)

Cagliari 10 (+3)

Genoa 10 (+1)

Lecce 9 (-5)

Monza 8 (-9)

Venezia 8 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime dodici giornate della Serie A 2023/24

