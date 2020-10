Serie A, come è cambiato il valore delle rose: la classifica completa

Passo dopo passo, la Lazio cerca di imporsi ogni anno come compagine di livello. Una crescita progressiva, che ha portato i biancocelesti a lottare per posizioni importanti e dare fastidio alle cosiddette "big" del campionato. Transfermarkt ha stilato una classifica che riporta il valore complessivo delle rose. La Juventus detiene il primato, con una cifra pari a 690 milioni di euro (870 lo scorso anno). Segue con poco distacco l'Inter, con 685 milioni di valore: 25 in più rispetto alla precedente stagione. Sul terzo gradino del podio sale il Napoli, a quota 594 milioni, che ha però registrato un calo significativo a fronte dei 723 milioni precedenti. Il Milan si piazza quarto a 490 milioni, avvicinato da un'Atalanta in forte crescita: 373 il valore complessivo della rosa bergamasca. Ed ecco la Lazio, che ha sorpassato la Roma rispetto alla scorsa stagione. I biancocelesti, da un valore di 270 milioni, ha fatto un balzo in avanti raggiungendo una cifra pari a 365. In calo i giallorossi, che da 438 milioni passano a 338.

Italia, Lazzari: "Darò il massimo con la Lazio per conquistare la Nazionale"

Italia, Lazzari al top in Nazionale: la sua gioia sui social - FOTO

TORNA ALLA HOME PAGE