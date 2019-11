Serie A, due giocatori della Lazio nella Top 11 di DAZN - VIDEO

Dopo trent’anni di digiuno, la Lazio è tornata a vincere a San Siro contro il Milan. Nei 90’, che hanno portato al terzo successo consecutivo della squadra di Inzaghi in campionato, non sono passate inosservate le prestazioni di Ciro Immobile e Luis Alberto. Il bomber biancoceleste sta ottenendo un riconoscimento dopo l’altro e, dopo aver raggiunto Chinaglia nella classifica degli attaccanti più prolifici della storia del club, ha siglato il suo centesimo gol in campionato con l’aquila sul petto. ‘El Mago’, con qualità e giocate da far strabuzzare gli occhi, si sta ritagliando un ruolo di primo piano nella formazione. Entrambi sono stati inseriti nella top 11 di DAZN, relativa all’undicesima giornata di Serie A. Insieme ai due biancocelesti Meret, De Ligt, de Vrij, Cacciatore, Dalbert, Zaniolo, Oliva, Berardi e Balotelli.

