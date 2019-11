Lazio, la Uefa mette in vetrina Luis Alberto: “Lo spagnolo è...” - FOTO

Nell'epoca dei social è diventato coraggioso mettersi in vetrina. Esporsi al giudizio del pubblico, che spesso diventa ludibrio e nulla più. Ma la pagina Twitter (italiana) della Uefa ha deciso di provarci, anche perché il candidato presentato ai follower della pagina è di quelli che sanno mettere d'accordo tutti. Specialmente in questo momento, dopo la prestazione divina andata in scena alla Scala del Calcio: Luis Alberto, ovviamente. Braccia aperte, maglia della Lazio di un celeste scintillante e i riflettori dell'Olimpico a illuminarlo come se venisse dal cielo: “Luis Alberto è....”, scrive la Uefa. “Un mago” - “El mago!” ribatte qualcun altro -, “Un fenomeno”. E, nonostante un po' di miopia di chi scrive “Giocatore normalissimo”, la situazione è sotto controllo. Sullo spagnolo gran parte del mondo del calcio concorda, e non potrebbe essere altrimenti, stranamente anche su Twitter. Di seguito, ecco il post.

