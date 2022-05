Serie A, esame salvezza: oggi il recupero Salernitana - Venezia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il campionato volge al termine e in zona retrocessione la situazione è incandescente. Al momento la classifica, dal basso, dice Venezia 22, Genoa 25, Salernitana 26, Cagliari 28, mentre Spezia e Sampdoria a 33 sembrano abbastanza tranquille, considerando anche il calendario. C'è un asterisco però vicino a Salernitana e Venezia, che oggi pomeriggio alle 18 all'Arechi recupereranno la partita rinviata per i casi Covid. L'ultimo recupero sarà un vero e proprio esame salvezza per entrambe: i lagunari hanno l'ultima opportunità per tornare in corsa, mentre i campani hanno la prima possibilità di uscire dalle ultime tre. Spettatore interessato il Cagliari, che ha appena cambiato allenatore da Mazzarri ad Agostini e che domenica farà a sua volta visita alla Salernitana. In tre giorni in palio c'è una bella fetta di salvezza, con ancora tutte le squadre in ballo.

