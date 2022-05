Lazio, rinnovo di Sarri e rivoluzione: le tappe della vicenda

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Testa al campo e alla qualificazione all'Europa della prossima stagione. La Lazio non pensa ad altro ed è concentrata sulla prossima sfida alla Sampdoria all'Olimpico. A fine stagione poi tornerà caldo il discorso legato al rinnovo di contratto di Maurizio Sarri: il presidente Claudio Lotito ne aveva parlato alla cena di Natale dello scorso 14 dicembre, senza però approfondire il discorso nei mesi successivi. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, al termine del campionato il prolungamento fino al 2025 del tecnico sarà un passaggio fondamentale prima di intraprendere una vera e propria rivoluzione sul calciomercato. In realtà Sarri ha un altro anno di contratto, ma la Lazio è una società molto parsimoniosa e la volontà è quella di affrontare il futuro con un allenatore legato a lunga scadenza. Dal canto suo il tecnico ha ribadito più volte di stare benissimo in biancoceleste e di voler proseguire il lavoro iniziato nell'estate 2021. Lo scorso 6 aprile c'è stato il primo discorso sulla squadra che verrà, che Sarri ha definito introduttivo, ma dove sono state gettate le basi per la collaborazione futura. Il Comandante avrebbe anche la possibilità di esercitare una clausola di rescissione per l'estero entro fine maggio, ma l'idea e la volontà è quella di essere il fulcro della nuova Lazio. Proprio tra fine maggio e inizio giugno si capirà se la cosa andrà in porto o meno.

