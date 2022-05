Lazio, Patric rinnova a una condizione: in tre verso l'addio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo le ultime tre partite di campionato si aprirà un periodo piuttosto delicato per la Lazio che dovrà fare chiarezza sul proprio futuro. C'è da progettare la prossima stagione e per farlo bisogna partire dalla rosa a disposizione di Sarri. Sono tanti i giocatori in scadenza di contratto che ancora non hanno la certezza di restare in biancoceleste. Il rinnovo di Patric, ad esempio, è legato alla permanenza nella Capitale del Comandante. In caso contrario, il centrale in maglia numero 4 potrebbe tornare in Spagna, magari al Valencia che si era già fatto sotto a gennaio. A salutare, invece, saranno quasi sicuramente Luiz Felipe, che passerà al Betis a parametro zero, Acerbi, corteggiato da Inter e Milan, e Strakosha con la Lazio che dovrà assolutamente intervenire sul mercato per prendere un nuovo portiere titolare.