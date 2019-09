Serie A, Fiorentina e Juventus non si fanno male: pareggio al Franchi

Inizia con Fiorentina-Juventus questa terza giornata di Serie A. Grande attesa al Franchi, colorato di viola per l’occasione. I padroni di casa non vogliono deludere e partono bene, mettendo in difficoltà la Juventus per gran parte del primo tempo. Ribery dimostra di essere rimasto ad alti livelli, dispensa passaggi importanti che però non vengono sfruttati nel migliore dei modi. Juventus costretta ad effettuare due cambi già nella prima frazione di gara, causa problemi per Douglas Costa e Pjanic. La ripresa non procede diversamente: è sempre la Fiorentina a impensierire l’avversario, senza però riuscire a colpire in modo efficace. Con il passare del tempo, complice il caldo soffocante, i ritmi calano. I bianconeri tentano di colpire con qualche ripartenza, ma un Ronaldo poco ispirato non riesce mai a far male. Quando l'arbitro fischia la fine della gara, il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0.

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

LAZIO, ULTIME DA FORMELLO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE