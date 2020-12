Serie A, Freuler risponde a Chiesa: finisce 1-1 tra Juventus e Atalanta

La Juventus non riesce a superare l'Atalanta che si mette alle spalle le turbolenze vissute in settimana e gioca da grande squadra: all'Allianz Stadium finisce 1-1 con qualche polemica e tanto spettacolo. Nel primo tempo Chiesa porta avanti i suoi con siluro dalla distanza al 29'. La Juventus attacca e crea molte occasioni, ma l'Atalanta non è da meno. Nella seconda frazione di gioco Freuler riporta la parità al 57': l'esecuzione è simile a quella di Chiesa, il risultato anche. Dopo poco Doveri concede un rigore ai padroni di casa per un fallo su Chiesa che crea qualche polemica. Dal dischetto si presenta Ronaldo che viene ipnotizzato da Gollini e si fa bloccare la sfera. L'estremo difensore nerazzurro neutralizza anche un tiro ravvicinato di Morata, annullando le speranze bianconere. Bravo anche Szczesny che abbassa la saracinesca sui tiri bergamaschi. Il pareggio finale tiene la Juventus al terzo posto, in attesa della sfida tra Napoli e Inter. L'Atalanta raggiunge la Lazio a 18 punti.