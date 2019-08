Serie A, Giudice Sportivo: prima sanzione per Acerbi e Lazzari

Prima giornata, prime espulsioni. Sono ben due i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo per il secondo turno di Serie A, e si tratta di Dawidowicz dell'Hellas Verona e Farias del Lecce, entrambi espulsi con un rosso diretto nelle rispettive sfide contro Bologna e Inter. Nessuna sanzione per Mertens che, nonostante la simulazione, non verrà sottoposto a prova tv. Da sottolineare, inoltre, l'ammenda di 10.000 euro alla Fiorentina per “cori insultanti di matrice territoriale” nei confronti dei tifosi del Napoli. Così come quella di 3.000 euro al Bologna: la società rossoblu è stata multata “a titolo di responsabilità oggettiva per aver consentito l'ingresso nel terreno di gioco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara”. Per la Lazio vanno invece registrate le prime sanzioni per Acerbi e Lazzari, entrambi ammoniti nella trasferta di Marassi contro la Sampdoria.

