Serie A, gli attaccanti più precisi: Immobile batte CR7

I riconoscimenti per Ciro Immobile non sono finiti. A suon di gol, il bomber sta raggiungendo la vetta di numerose classifiche, sia relative alla storia del club che riguardanti la Serie A. Sky Sport ha messo a punto una speciale graduatoria, prendendo in considerazione la percentuale realizzativa, ottenuta dal rapporto tra gol fatti e conclusioni tentate, dei calciatori del nostro campionato. Sono stati inseriti nell’analisi, solamente coloro che hanno siglato almeno cinque marcature e dieci tiri. Fanalino di coda è, con sorpresa, Cristiano Ronaldo: l’ex Real ha inquadrato la porta solamente in 24 occasioni su 38. Più in alto Dzeko, Lautaro Martinez e Belotti. Sul podio, partendo dal gradino più basso, Muriel, Lukaku ed il ‘nostro’ Ciro. Capocannoniere del campionato, fresco ‘centenario’ con la maglia della Lazio, l’attaccante ha già siglato tredici gol in undici partite, e guida la classifica con una percentuale realizzata di 39,4%. Di seguito, la graduatoria completa:

Immobile (39,4%);

Lukaku (37,5%);

Muriel (34,8%);

Joao Pedro (33,3%);

Kouamé (27,8%);

Mancosu (27,8%);

Milik (27,8%);

Zapata (26,1%);

Berardi (24,1%);

Belotti (20,8%);

Lautaro Martinez (19,2%);

Edin Dzeko (17,9%);

Cristiano Ronaldo (13,2%).

