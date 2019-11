Serie A, arbitri sotto assedio: Gravina vuole anticipare l’incontro con i club

Dopo undici giornate dall’inizio del campionato, in Serie A il clima è a dir poco infuocato. Non tanto per la rivalità tra le compagini in gara, bensì per le polemiche nei confronti degli arbitri e di alcune loro decisioni. Le regole non sembrano essere chiare a tutti ed intorno al Var regna il caos. Per questo motivo, considerata anche la reazione di De Laurentiis dopo Napoli-Atalanta, il presidente della Federcalcio Gravina ha deciso di anticipare il ‘punto della situazione’, solitamente in programma intorno alla fine del girone d’andata. Continuare fino a gennaio con questo spirito sarebbe un’ardua impresa, meglio provare a modificare la situazione.

INCONTRO - Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la prossima settimana, con tutta probabilità, ci sarà un confronto tra i direttori di gara guidati da Rizzoli, gli allenatori ed i capitani delle società, per far in modo che si arrivi ad una completa conoscenza del Var, tramite l’analisi degli episodi che si sono verificati in queste prime giornate di campionato. La speranza è che l’incontro, che dovrebbe essere aperto ai media, sia chiarificatore anche sulle interpretazioni, per esempio, dei falli di mano, che hanno generato finora tanta confusione. L’incontro sarà, probabilmente, fissato prima della sosta, in modo che anche lo stop al campionato per le Nazionali possa dare il suo contributo.

