Serie A, Gravina: "Il protocollo funziona, il campionato deve essere concluso"'

L'aumento di positività al Coronavirus anche tra i calciatori preoccupa per il futuro del campionato. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ci ha tenuto a tranquillizzare tutti: “I campionati di A, B e C? Il protocollo funziona perfettamente: consente di giocare. Ogni tanto qualche partita può saltare su intervento della Asl. Ma il campionato deve essere portato a termine" - ha dichiarato nella sua visita a Cagliari, aggiungendo anche - "Nazionale a Cagliari? È un’idea, ci stiamo lavorando. Ci auguriamo che si possa realizzare. D’alta parte per il 2020 era prevista una gara a Cagliari”.