Serie A, il calcio in Borsa nel 2019: sale la Lazio, mentre la Roma...

Annata record per Piazza Affari, con performance decisamente positive per i titoli di calcio. Le azioni di Juventus, Lazio e Roma hanno chiuso il 2019 in forte rialzo rispetto alla chiusura del 2018. Le ultime settimane dell’anno, riporta calcioefinanza.it, hanno visto protagonisti i biancocelesti, che hanno visto crescere il proprio titolo soprattutto grazie alle ottime prestazioni sul campo ed i successi ottenuti. Rispetto a fine 2018, le azioni sono salite del 24,9% passando da 1,214 a 1,516 euro per azione. Il titolo che è cresciuto di più nel corso dell’anno, tuttavia, è stato quello della Roma, spinto negli ultimi mesi dalla trattativa tra Pallotta e Friedkin per la cessione del club.

