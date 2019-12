Lazio, Armini e la Supercoppa: "Il 2019 lo chiudo così" - FOTO

La Lazio ha ripreso ieri gli allenamenti con la passione dei 12 mila tifosi accorsi a Formello per festeggiare la Supercoppa. I giocatori hanno salutato un anno fantastico che ha portato in dote ben due trofei. Nicolò Armini su Instragram ha pubblicato una foto in cui bacia la Supercoppa, accompagnata dallo stato: "Io il 2019 lo chiudo così". Il modo migliore per chiuderlo, un modo che soltanto la Lazio può vantare.

