Serie A, il calciomercato italiano secondo al mondo nel 2021: il report della Fifa

Il calciomercato italiano nel 2021 è il secondo nel mondo dopo quello inglese per quanto riguarda le spese, con 667,7 milioni di dollari, sostenute per i trasferimenti dei calciatori. È questo ciò che emerge dal report Fifa sul mercato: l'Inghilterra guida la top ten con 1.386,2 milioni di dollari. Per quanto riguarda i singoli giocatori per cui si è speso di più, la classifica vede la Serie A protagonista con due "pezzi da novanta" in uscita. Si tratta di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ceduti dall'Inter rispettivamente a Chelsea e Psg. In entrata, al contrario, dal Chelsea alla Roma c'è l'attaccante Tammy Abraham.

