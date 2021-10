Serie A, il Milan non si ferma: Giroud stende il Toro

L’anticipo della decima giornata di Serie A si conclude con la vittoria di misura del Milan sul Torino. Il risultato si sblocca al 14’ con la rete di Olivier Giroud, a San Siro la gara prosegue senza troppe emozioni. I rossoneri conquistano tre punti importanti e possono godersi il primo posto in solitaria in attesa del match tra Napoli e Bologna in programma giovedì. Altro stop per i granata dopo la vittoria sul Genoa.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Sarri: "Momento di riflessione, serve umiltà"

FORMELLO - Lazio, spazio a Lazzari. Torna Basic, dubbio in regia