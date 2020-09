Serie A, il Napoli a valanga sul Genoa: bene anche il Milan con il Crotone

Nessuna sorpresa nei due match delle 18. Il Milan 2-0 vince in trasferta sul campo del Crotone grazie alle reti di Kessie su rigore e nella ripresa del neo acquisto Brahim Diaz. Milan che conferma la buona prestazione della prima giornata con il Bologna. Molto bene anche il Napoli che dilaga 6-0 al San Paolo contro il Genoa. Match senza storia che gli azzurri dominano dal primo all'ultimo minuto. Per i partenopei doppietta di Lozano e gol di Zielinski, Mertens, Elmas e Politano. Milan e Napoli che tengono ancora la porta inviolata e si guadagnano il primo posto in classifica.