Serie A, il nuovo dpcm: porte chiuse almeno fino al 30 settembre

Il tema della riapertura degli stadi si fa sempre più caldo. Le Regioni continuano a dare indicazioni diverse, ma ora arrivano le prime direttive nazionali ufficiali. Dopo le parole di ieri del Premier Conte che ha ritenuto inopportuno un ritorno dei tifosi sugli spalti, Repubblica ha svelato in anteprima il nuovo dpcm del Governo che avrà validità fino al 30 settembre. Non si svolgeranno match a porte aperte, neanche parzialmente, almeno all'inizio e la decisione per un'eventuale riapertura è rimandata al mese di ottobre. Le prime due gare di Serie A dunque si disputeranno ancora a porte chiuse.

