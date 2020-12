Serie A, il programma della 12^ giornata: la Lazio a Benevento, big match tra Inter e Napoli

Quello che inizierà oggi e si concluderà giovedì sera sarà il dodicesimo turno di Serie A. La classifica inizia a delinearsi e le sfide iniziano ad essere decisive. Il primo dei sei turni infrasettimanali partirà con Udinese - Crotone, poi il secondo anticipo vedrà i fratelli Inzaghi faccia a faccia: la migliore neopromossa, guidata da Filippo, ospiterà i biancocelesti, guidati da Simone, in cerca di riscatto. Il mercoledì si aprirà con il confronto tra Juventus e Atalanta, entrambi in cerca di punti per migliorare la posizione in classifica. Alle 20:45, in contemporanea, ci saranno Verona - Sampdoria, Spezia - Bologna, Fiorentina - Sassuolo, Parma - Cagliari, Genoa - Milan e il big match Inter - Napoli. A chiudere il turno il posticipo di giovedì tra Roma e Torino.