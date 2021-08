Serie A, Joao Pedro meglio di Ronaldo il Fenomeno: i numeri

Un match molto divertente quello tra Cagliari e Spezia. Nell'anticipo delle 18:30 del lunedì non si è andati oltre il pareggio. La partita è finita 2-2 con i timbri di Gyasi e Bastoni per i liguri e la super doppietta di João Pedro per la squadra di Thiago Motta. Il calciatore rossoblù è diventato così il quinto giocatore nella storia del Cagliari a segnare in ben sette stagioni diverse in Serie A, dopo Luigi Riva (12) Daniele Conti (11), Nene (10) e Ricciotti Greatti (7). Ma non è finita qui. Joao Pedro con la rimonta alla Sardegna Arena ha superato Ronaldo il Fenomeno (58 marcature) diventando il 6° giocatore brasiliano a realizzare 60 reti in Serie A. Che serata per il classe '92.

West Ham, Antonio batte il record di Di Canio: è lui il miglior marcatore della storia del club

DAZN, pronta a lanciare Zona Gol: più gare di Serie A in contemporanea

TORNA ALL'HOME PAGE