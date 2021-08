DAZN, pronta a lanciare Zona Gol: più gare di Serie A in contemporanea

In attesa del fischio d'inizio alla seconda giornata di Serie A, DAZN guarda avanti. La piattaforma di sport in streaming è pronta a introdurre un importante novità. Con l'assegnazione dei diritti tv, DAZN è prevalsa su Sky, che avrà in co-esclusiva solamente tre gare del weekend. Il resto sarà visibile integralmente sull'altra piattaforma. Dopo aver annunciato che nel settore opinionisti c'è anche l'ex Lazio Marco Parolo, le sorprese per la Serie A non sono finite qui. Come riportato da Calcio e Finanza “si tratta di Zona Gol, che offre la possibilità agli appassionati di seguire tutte assieme le gare in contemporanea. Già noto per la Serie B, il programma sarà presto lanciato anche per il massimo campionato italiano, del quale Dazn detiene i diritti tv fino al 2024. In particolare, Zona Gol sbarcherà sulla piattaforma di sport in streaming dopo la pausa per le Nazionali, a partire dunque dalla terza giornata di campionato. Il programma dedicato alla Serie A racconterà live i risultati dei tre match domenicali delle 15 che si giocheranno in contemporanea per ogni turno di campionato”, si legge.

