Serie A, l'Inter passa sull'Atalanta e lascia una speranza alla Lazio per il quarto posto

Il Monday Night tra Inter e Atalanta lo vincono i nerazzurri di Milano che riacquistano la vetta della classifica. La partita tra le due squadre lombarde è stata molto combattuta e bloccata sullo 0-0 fino al 54', poi Skriniar ha sbloccato la partita (anche se ha dovuto aspettare la segnalazione del VAR per esultare in toto). La squadra di Gasperini non sfrutta lo stop della Lazio e rimane a +6 dai biancocelesti, ma con una gara in più. Infatti i capitolini devono ancora recuperare il match con il Torino dove le distanze potrebbero assottigliarsi ulteriormente. Al momento la quarta posizione è occupata dalla Roma con 50 punti (+7 attualmente dalla Lazio), ma la corsa non è ancora giunta al termine.

Pubblicato l'8/3