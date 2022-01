Serie A, la classifica dei più preziosi: c'è un calciatore della Lazio

Milinkovic-Savic è un giocatore davvero imprescindibile. Quando è in campo ammalia chiunque lo veda correre sul manto verde con le sue giocate preziose. Tra assist e gol si sta rendendo un vero leader della squadra sia per mentalità che per atteggiamento. Per finire ha persino superato Nedved per reti totalizzate con la maglia della Lazio, il Sergente ora è a quota 52. Non a caso, Transfermarkt ha stilato la classifica dei calciatori più preziosi creando una top 11 d'oro. A centrocampo in questa speciale formazione c'è proprio Milinkovic per una valutazione di 70 milioni. Come lui, Vlahovic, Chiesa e Barella, staccati da Lautaro Martinez per un prezzo di 80 milioni. I valori più bassi sono rappresentati da Skriniar e De Ligt 65 mln, Theo Hernandez 48 mln, Lozano 40 mln e infine, Maignan e Di Lorenzo 25 mln.