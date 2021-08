Serie A, la Juve crolla allo Stadium con l’Empoli: vince la Fiorentina

Gli anticipi del sabato sera di Serie A regalano sorprese. Nelle due gare delle 20:45 la Fiorentina si sbarazza del Torino, mentre l'Empoli compie un mezzo miracolo espugnando l'Allianz Stadium. Basta un gol di Mancuso nella prima frazione ai toscani per battere la Juventus che crolla davanti al proprio pubblico. I bianconeri provano la reazione nella ripresa ma la squadra di Andreazzoli gioca benissimo e non concede spazi. Un punto in due partite per Allegri da quando è tornato ad allenare il club. Nell'altro match, la Viola vince 2-1 sul Torino. Un gol per tempo per i ragazzi di Italiano che prima con Gonzalez e poi con Vlahovic mettono al sicuro il risultato. A nulla serve il gol di Simone Verdi nel finale per i granata.