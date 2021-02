Nel Monday Night della ventitreesima giornata di Serie A, la Juventus supera agevolmente il Crotone 3-0. All'Allianz Stadium va in scena una gara a senso unico. Ronaldo ne fa due nel primo tempo e McKennie chiude la pratica nella ripresa. Tre punti per la squadra di Pirlo che si avvicina al Milan ed è a -8 dall'Inter capolista con una partita in meno.