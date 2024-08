Serie A, Lazio - Venezia: dove vedere la gara in tv e in streaming

È la prima della stagione. Dopo aver concluso la pre-season estiva, la nuova Lazio di Baroni è pronta ad aprire la sua Serie A 2024/25 all'Olimpico contro il neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco. La gara dell'esordio in campionato è in programma per domenica 18 agosto alle ore 20:45. Il match sarà trasmesso in esclusiva su Dazn e potrà essere seguita in streaming live e on demand tramite app o sito ufficiale avvalendosi di una Smart Tv, Pc, smartphone, tablet o console. Per gli utenti Sky sarà possibile usufruire del canale aggiuntivo 'Zona Dazn', non previsto nell'abbonamento di base.