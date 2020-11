Serie A, le gare di oggi: chiudono il programma Torino-Samp e Genoa-Parma

Una lunghissima nona giornata di Serie A, iniziata sabato alle 15 con Sassuolo-Inter, si concluderà solo stasera con due posticipi. Due, infatti,i match che andranno in scena in questo lunedì di campionato. Alle 18:30, il Torino di Giampaolo, praticamente all'ultima chiamata, ospita la Sampdoria che vuole continuare a far bene. Alle 21, invece, il Parma fa visita al Genoa in un vero e proprio scontro salvezza. Entrambe le squadre hanno bisogno di fare punti per uscire dalle zone calde della classifica.

Lazio - Udinese, Inzaghi: "Sconfitta meritata. Siamo stati presuntuosi..."

MOVIOLA - Lazio - Udinese, Aureliano senza polso: quante perdite di tempo!

TORNA ALLA HOMEPAGE