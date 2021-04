Serie A, le partite in programma: quattro squadre alle 15, chiude uno spareggio salvezza

In attesa di una domenica di calcio in cui sono in programma vari big match, otto squadre scenderanno in campo nella giornata di oggi. Si parte alle 15 con Crotone - Udinese e Sampdoria - Hellas Verona. Poco più tardi, alle 18, sarà il turno dell'incontro tra Sassuolo e Fiorentina, che si daranno battaglia al Mapei Stadium. Il sabato di calcio si chiuderà alle 20.45 con un vero spareggio salvezza. Alla Sardegna Arena andrà in scena infatti la sfida tra Cagliari e Parma, rispettivamente al terzultimo e penultimo posto nella classifica della Serie A. Una sorta d'anticipazione rispetto agli incontri in programma domani. Oltre alla Lazio, lo scontro Champions tra Atalanta e Juventus, e quello da vertice tra Napoli e Inter.

