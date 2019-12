Serie A, le squadre più sfortunate nel 2019: Lazio sul podio

Nell’ultimo giorno del 2019, Sky Sport ha utilizzato i dati Opta per delineare squadre e giocatori beffati sul più bello da pali e traverse. In questa speciale classifica dell’anno solare, il Napoli è in cima con 27 legni colpiti. In particolare, Milik è il più sfortunato, seguito da Mertens e Callejon. Medaglia d’argento per la Roma a quota 18 pali/traverse, mentre la Lazio occupa l’ultimo gradino del podio, ad una sola lunghezza di distanza dai ‘cugini’ giallorossi: Immobile, nonostante sia al primo posto nella classifica dei bomber del campionato di Serie A, è anche quello che ha colpito più legni, davanti a Correa. Seguono a due Leiva, Badelj, Luis Alberto, Parolo, Caicedo e un altro ex, Romulo.

