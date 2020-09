Serie A, Marani: "Pronostico? Lazio quinta, la Champions porterà via punti"

A Sky Sport Matteo Marani ha stilato la sua previsione sull'ordine d'arrivo del prossimo campionato di Serie A. Inter campione d'Italia con sorpasso in corsa sulla Juventus, terzo il Napoli, quarto il Milan, poi Atalanta, Lazio e Roma. Marani ha spiegato la sua scelta rispetto alla Lazio: "La squadra ha dimostrato i suoi limiti. A livello qualitativo è una squadra bellissima, quella che ha mostrato il calcio migliore, continuo a pensare che con il campionato regolare sarebbe arrivata vicino a vincerlo. Il doppio fronte però porterà via energie e punti. La Lazio continua ad operare sul mercato con grande razionalità, Fares per esempio è un ottimo arrivo, ma non è stato fatto uno sforzo da squadra di Champions".

SERIE A, IL CALENDARIO DELLA LAZIO

LAZIO, LE PAROLE DI BASTOS DAL RITIRO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME