Serie A | Milan di misura, Monza ancorato al fondo: la classifica aggiornata

Dopo la sconfitta nel big match contro il Napoli, il Milan torna alla vittoria in trasferta a Monza. Successo di misura per i rossoneri, arrivato grazie alla rete messa a segno nel primo tempo da Reijnders. I brianzoli cadono ancora, chiudendo così una settimana da dimenticare iniziata con la sconfitta subita per mano dell'Atalanta. Stessi punti di Venezia e Lecce, alle spalle solo il Genoa.

Questa la classifica aggiornata della Serie A:

1. Napoli 25

2. Inter 21

3. Juventus 21**

4. Atalanta 19

5. Fiorentina 19

6. Lazio 19

7. Milan 17

8. Udinese 16**

9. Bologna 15

10. Torino 14

11. Roma 13

12. Empoli 11

13. Parma 9

14. Como 9

15. Verona 9

16. Cagliari 9

17. Venezia 8

18. Monza 8**

19. Lecce 8**

20. Genoa 6

* una partita in meno

** una partita in più