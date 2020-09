Serie A, no del CTS a Gravina: non cambia il protocollo per le squadre

Nella giornata di ieri il presidente federale Gabriele Gravina hachiesto un alleggerimento del protocollo anti Covid. Il numero uno di Via Allegri ha ribadito la posizione più volte espressa dopo la conclusione dello scorso campionato: è insostenibile un tampone ogni quattro giorni per tutto il gruppo squadra. Secondo quanto riportato dalla rassegna stampa di Radiosei, la risposta del Comitato Tecnico Scientifico, riunito sempre nella giornata di martedì, è stata negativa. Per gli esperti non ci sono ancora le condizioni epidemiologiche per venire incontro alle richieste del mondo del calcio. Un aggiornamento è previsto tra qualche settimana quando verrà valutato l'impatto dell'apertura delle scuole sulla curva del contagio.

