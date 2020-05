Serie A, Nobili (IV) contro Spadafora: "Il ministro dello Sport non è il padrone del calcio"

"Quando e con chi della maggioranza per conto della quale governa il ministro Spadafora ha stabilito che della ripartenza del calcio italiano 'non se ne parla proprio'? Vuole i pieni poteri anche lui? Si rassegni: il ministro dello Sport non è il padrone del calcio.Venga in Parlamento a discuterne". Lo scrive su Twitter Luciano Nobili, deputato di Italia Viva.