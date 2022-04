Serie A, oggi parte la 34° giornata: tutte le squadre in campo

TUTTOmercatoWEB.com

Prende avvio oggi la trentaquattresima giornata di Serie A. Si partirà nel primo pomeriggio con due match che si disputeranno in contemporanea: Torino – Spezia e Venezia – Atalanta. La serata continua poi con la sfida tra Inter e Roma, i nerazzurri sono a caccia di punti per fare pressione al Milan capolista. Gara interessante per la lotta scudetto e anche per l’Europa, i giallorossi sono attualmente al quinto posto con due punti di vantaggio sui biancocelesti. Infine, per concludere ci sarà Verona – Sampdoria. Di seguito il programma completo

Torino-Spezia, ore 15;

Venezia-Atalanta, ore 15;

Inter-Roma, ore 18;

Verona-Sampdoria, ore 20:45

