Lazio, Felipe e Cataldi: sbocciati con Pioli e rinati grazie a Sarri

RASSEGNA STAMPA – Si avvicina per la Lazio la gara contro il Milan, in programma domani alle 20:45 all’Olimpico. Sarà intensa e importante per entrambe, i punti in palio sono preziosissimi. Un incontro particolare per Pioli che, anche se ormai lontano da anni, ha vissuto nella Capitale momenti importanti della sua carriera. Ritroverà davanti a sé alcuni dei ragazzi che aveva lasciato, erano piccoli e immaturi ma con grande potenziale. Ora sono uomini, sono sbocciati e qualcuno di loro potrà osservarlo direttamente dal campo mentre darà del filo da torcere ai suoi. È Felipe Anderson. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, il brasiliano e Stefano Pioli si sono conosciuti nel 2014. Sin da subito il tecnico ha notato il potenziale dell’ex Santos, con pazienza e rispetto si è dedicato a lui cercando di indirizzarlo e aiutarlo a far esprimere al meglio le sue doti. Pipe sotto la sua guida esplose, fece incantare tifosi e impazzire gli avversari. Era inarrestabile. Gli anni successivi il fuoco che gli bruciava dentro si assopì, il cambio di allenatore poi i vari trasferimenti ma ora, di nuovo alla Lazio, sotto l’ala protettiva di Sarri è tornato a stupire come solo lui sa fare. L’ex tecnico biancoceleste ci aveva visto lungo, non solo con Felipe. La sua idea di valorizzare i giovani lo aveva spinto ad avere fiducia in Danilo Cataldi che all’epoca aveva solo 20 anni, lo fece esordire e sotto la sua guida nella prima stagione collezionò 15 presenze. Purtroppo, gli imprevisti e le difficoltà sono sempre dietro l’angolo e il centrocampista tra infortuni e trasferimenti vari non riuscì, successivamente, a esprimere al meglio le proprie potenzialità. Ora però, anche lui come Felipe, sembra essere rinato grazie alla fiducia di Maurizio Sarri.

