Lazio, nel finale si mette il turbo, Immobile (ancora) lo specialista: il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno ha segnato quanto la Lazio nell'ultima mezz'ora di partita: il gol di Immobile al 92' contro il Torino ha scolpito la classifica. Si contano 25 colpi (seconde Atalanta e Inter con 24, seguono Juve, Milan, Roma, Sassuolo e Verona). Dal 60' al 90' i biancocelesti sono i cecchini più pericolosi. In quest'arco di tempo, riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ciro ha firmato 7 gol, tutti gli ultimi tre contro Genoa e Torino. Il dato si sposa bene con un recente record negativo del Milan: considerando il campionato, i rossoneri hanno subito quattro degli ultimi sei gol proprio negli ultimi 30 minuti, incluso l'ultimo in trasferta, firmato da Djuric a febbraio con la Salernitana.

Non solo gli attacchi, ma anche le difese. All'Olimpico si sfideranno infatti due delle quattro squadre che hanno ottenuto più clean sheet nel girone di ritorno: nove il Milan, sei la Lazio. Sarri ha avvisato i suoi: davanti avranno un Milan "versione bunker". Pioli ha tenuto per sei volte di fila la porta inviolata in A, il Milan non arriva almeno a sette da febbraio 1994. I rossoneri, inoltre, nel 2022 hanno incassato solamente sette reti in campionato (in 14 incontri). Solamente il Liverpool vanta una media gol più bassa nei cinque maggiori campionati europei. Dall'altra parte, nel 2022 la Lazio in casa ha perso solo contro il Napoli. All'Olimpico sono in programma anche i match contro Sampdoria ed Hellas, restato tre partite da sfruttare per rincorrere l'Europa.

TORNA ALLA HOMEPAGE