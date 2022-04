Empoli, Corsi ricorda Sarri: “Si è immedesimato nel nostro ambiente”

TUTTOmercatoWEB.com

Empoli e Napoli si affronteranno nella trentaquattresima giornata di Serie A, una sfida cara al presidente del club toscano Fabrizio Corsi che ritroverà come avversari alcuni suoi ex calciatori. Nel corso di un’intervista, riportata dalla consueta rassegna stampa di Radiosei, ha espresso le sue sensazioni in merito alla sfida e poi si è concesso, raccontando qualcosa in più di sé. Come vive il calcio e la passione che ha per il suo club, del modo in cui se ne prende cura tendendo a preservare quell’idea di “famiglia” alla quale tiene molto. Una realtà che ha vissuto anche Maurizio Sarri e a tal proposito ha rivelato: “Io ho visto allenare il primo Ulivieri dietro la porta. E poi Vitali, Salvemini, Baldini, Sarri e così via. Uomini che si sono immedesimati in questo ambiente con passione e professionalità”.

