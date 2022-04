Lazio, contro il Milan senza il tuo pubblico: il dato dei tagliandi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

RASSEGNA STAMPA – La gara contro il Milan sarà fondamentale per la Lazio che dovrà impiegare tutte le sue energie nel cercare di portare a casa il risultato e i punti in palio. Questa volta però dovrà farcela quasi da sola, non avrà alle spalle tutto il suo pubblico pronto ad incitarla e a dargli quella spinta in più. Il prezzo dei biglietti ha scatenato la protesta di parte della tifoseria, gli Ultras hanno annunciato che non entreranno. Sono stati categorici. Non saranno i soli in questa battaglia. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, a dar loro manforte c’è anche l’Associazione Italiana Lazio Club Rosaria Romani oltre al Sodalizio della Tevere. Sarà una protesta pacifica, nessuna imposizione. Ciascuno sarà libero di fare la propria scelta. Così, al momento, il dato registra circa 21 mila tagliandi staccati. Di questi oltre 9 mila appartengono alla tifoseria ospite che riempirà il settore a lei dedicato. Per quanto riguarda i supporter biancocelesti, stando al dato riportato giovedì, saranno circa 1200. Bisogna attendere per sapere quello definitivo che però, data la situazione, non lascia ben sperare.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Lazio, Felipe e Cataldi: sbocciati con Pioli e rinati grazie a Sarri

Lazio, nel finale si mette il turbo, Immobile (ancora) lo specialista: il dato